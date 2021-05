Islam-Verbände in der Pflicht

Berlin (dpa) - Nach antisemitischen Protestkundgebungen in mehreren deutschen Städten hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, an die Islam-Verbände appelliert, hier mäßigend zu wirken. Er rufe die Verbände auf, «sich von Gewalt gegen Jüdinnen und Juden und von Angriffen auf ihre Gotteshäuser zu distanzieren, zu Gewaltfreiheit aufzurufen und deeskalierend auf die muslimische Gemeinschaft in Deutschland einzuwirken», sagte Klein am Freitag.

Für ihn sei es entsetzlich zu sehen, «wie offensichtlich hier Juden in Deutschland für Handlungen der israelischen Regierung verantwortlich gemacht werden, an denen sie ganz und gar unbeteiligt sind», fügte er hinzu. Eine solche Sichtweise sei «purer Antisemitismus», sagte Klein. Solidarität mit Palästinensern oder Kritik an der israelischen Regierung seien keine Rechtfertigung für Vorfälle wie in Bonn, Gelsenkirchen und anderen deutschen Städten.

In der Nacht zum Mittwoch waren vor Synagogen in Münster und Bonn israelische Flaggen angezündet worden. In Solingen verbrannten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag eine vor dem Rathaus gehisste israelische Flagge. Die Polizei in Gelsenkirchen hatte am Mittwochabend einen antisemitischen Demonstrationszug an der Synagoge gestoppt. Zuvor war nach Zusammenstößen in Ost-Jerusalem der Gaza-Konflikt zwischen militanten Palästinensern und Israel eskaliert.