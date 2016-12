Berlin (dpa) - Im März 2017 ist die Amtszeit von Bundespräsident Joachim Gauck vorbei - und damit auch die Zeit seiner Partnerin Daniela Schadt als First Lady. Wie blickt sie auf die Jahre im Schloss Bellevue zurück? Das verrät sie im Interview mit der Nachrichtenagentur dpa:

Der Terroranschlag an der Berliner Gedächtniskirche hat viele erschüttert. Was bedeutet er für Deutschland, das Land der Willkommenskultur?

Wir trauern um die Toten dieses grausamen Anschlags und wir sorgen uns um die vielen - teilweise sehr schwer – verletzten Menschen. Dieses schlimme Attentat ist ein Schock für uns alle. Und - wie andere zuvor – richtet er sich auch gegen uns alle, denn vor allem richtet er sich gegen unsere Art, frei und friedlich und miteinander zu leben. Darauf haben viele Menschen in Deutschland in den letzten Tagen mit einer Art positiver Trotzreaktion geantwortet: mit Solidarität, mit Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft. Ihre Stimmen sind stärker als die der angstgeschürten Ressentiments. Dass wir zusammenhalten und uns nicht zu sehr schrecken lassen, das ist eine gute und richtige Reaktion.

Eine Tragödie außerhalb Deutschlands treibt gerade viele um: Syrien. Mit welchen Gedanken schauen Sie als deutsche Unicef-Schirmherrin die Nachrichten?

Es ist eine wirklich unermessliche Tragödie. Was die Menschen aus Ost-Aleppo durchmachen ist so furchtbar, es bringt einen um den Schlaf. Insofern kann ich sogar nachvollziehen, dass Menschen sich zurückziehen, weil sie sagen, ich kann sie kaum ertragen, diese Nachrichten von all dem Unglück. Ich habe als Journalistin ja selbst jahrelang Nachrichten betreut und bin schon deshalb einiges gewohnt – aber selbst mir fällt es manchmal schwer, die Bilder und Berichte auszuhalten.

Was kann ich als Einzelner tun?

Jeder Einzelne kann helfen – zum Beispiel, indem er Unicef unterstützt. Und das sage ich nicht nur, weil ich Unicef-Schirmherrin bin. Deren Arbeit ist unglaublich wichtig und reicht von der Versorgung mit Medikamenten, Winterkleidung, warmen Decken und Nahrungsmitteln bis zu Unterrichtsmaterialien für Kinder. Diese Hilfe kann Leben retten – in Syrien und vielen anderen Regionen der Welt. Sich nicht zurückzulehnen und zu resignieren, das zumindest sind wir den Menschen in Syrien schuldig.

Wie würden Sie in Anlehnung an Angela Merkels berühmten Satz zu den vielen Flüchtlingen in Deutschland die Frage beantworten: Schaffen wir das?

Ich habe den Satz immer als Ermutigung verstanden, nie so, als sei das mit links zu schaffen. Vor uns liegt eine große Herausforderung, die wir aber bewältigen können, denn wir haben in der Bundesrepublik schon vieles geschafft.

Also «Ja»?

Das glaube ich, ja. Es ist aber kein Selbstläufer, sondern eine große Aufgabe.

Vor fünf Jahren sind Sie als Journalistin First Lady geworden, sind Sie auch Diplomatin geworden?

Ich weiß nicht, ob ich diplomatischer geworden bin. Aber ich habe gelernt, noch besser und noch intensiver zuzuhören, weil ich nicht schon auf die nächste Frage oder die nächste Antwort hinarbeiten muss wie als Journalistin. Ich muss keinen Artikel über das schreiben, was man mir erzählt, sondern kann mich voll und ganz auf mein Gegenüber einlassen.

Welchen Einfluss haben Sie auf den Bundespräsidenten?

Das wird allgemein überschätzt. Wir sind beide politische Menschen. Wir begegnen beide vielen anderen Menschen und ihren Ideen, Organisationen, Projekten. Darüber unterhalten wir uns - wie man das in einer Partnerschaft so macht. Und wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, überzeugt manchmal er mich, manchmal überzeuge ich ihn und manchmal bleibt eben jeder bei seinem Standpunkt.

Was haben Sie in Ihrer Zeit in Schloss Bellevue über Deutschland gelernt?

Es hört sich jetzt so weihnachtlich an, aber es stimmt: Dass es in Deutschland unglaublich viele Menschen gibt, die Verantwortung für andere übernehmen und sich für etwas zuständig fühlen - sei es für den Erhalt der Stadtbücherei, für Flüchtlingshilfe oder für die Betreuung von Sportlern und ihren Angehörigen bei den Special Olympics.

Gibt es Momente, die Sie besonders im Gedächtnis haben?

Ich habe in Schwabach ein Frauenhaus besucht. Da traf ich eine junge Frau aus dem Nahen Osten, die völlig verzweifelt war und sagte, ihr Leben sei kaputt, sie habe keine Perspektive. Kurz vor Weihnachten erhielt ich nun einen Brief von ihr und mir schossen die Tränen in die Augen. Sie schrieb: «Das Leben ist schön». Denn sie hat inzwischen Fahrrad fahren gelernt, einen Deutschkurs gemacht und neues Selbstvertrauen gefunden. Das sind die Begegnungen und Erfahrungen, die wie ein Mittel gegen Mutlosigkeit und Resignation wirken.