Jubiläum des «Blauen Engels»

Berlin (dpa) - Das Umweltlabel der Regierung der «Blaue Engel» feierte am Donnerstag sein 40-jähriges Bestehen. Seit 1978 gibt es das Umweltzeichen bereits und gilt laut Bundesregierung als ältestes der Welt. Heute befindet es sich auf etwa 12 000 Produkten, darunter Schulhefte, Waschmittel und Spielzeug.

Bereits am Samstag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel das Zeichen als Wegweiser für einen energie- und ressourcenschonenden Einkauf gewürdigt. «Wichtig für mich und für viele andere ist, dass die Kriterien ständig überprüft und sehr streng angelegt werden, so dass wir uns auf das Markenzeichen Blauer Engel wirklich verlassen können», sagte Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft.

Die Verantwortlichkeit für umweltfreundliche Produkte sieht Merkel sowohl beim Staat als auch bei den Bürgern. Vor zwei Jahren habe die Regierung deshalb eine Strategie für nachhaltigen Konsum entwickelt und dafür auch ein Kompetenzzentrum geschaffen, das diesen Ansatz stärken soll.