Kaiserliche Briefe präsentiert

Potsdam (dpa) - Private Korrespondenz der letzten deutschen Kaiserin Auguste Victoria ist am Dienstag im Potsdamer Neuen Palais der Öffentlichkeit präsentiert worden. Die aus ihrer Zeit als Kronprinzessin stammenden rund 1000 Schriftstücke waren durch Zufall beim Aufbau der Ausstellung «Kaiserdämmerung» im Neuen Palais in einem verschlossenen Schrank entdeckt worden. In der Schau werden sie nun noch bis November gezeigt.

In zwei Transportkisten befanden sich teils geöffnete, teils noch versiegelte Korrespondenzen mit engen Familienmitgliedern und weitere Verwandten. Auguste Victoria (1858-1921) war als Ehefrau von Kaiser Wilhelm II. ab 1888 Königin von Preußen und deutsche Kaiserin.