Berlin (dpa) - Außenminister Heiko Maas sieht die Auswirkungen des Klimawandels als eine immer größere Herausforderung weltweit. Maas sagte am Dienstag bei einer Energiewende-Konferenz in Berlin, der Klimawandel verstärke Risiken und bedrohe den Frieden sowie die Stabilität ganzer Regionen. «Als Folge des Klimawandels treten Dürren, Waldbrände, Überschwemmungen und Extremwetterereignisse häufiger und mit höherer Intensität auf.» An vielen Orten der Welt verlieren Menschen ihre Lebensgrundlage und müssten fliehen.

Maas rief deswegen zu einer stärkeren internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel auf. Er erinnerte auch an die zunehmenden Proteste vor allem junger Menschen. Klimapolitik sei längst nicht mehr nur Umweltpolitik, sondern spätestens seit «#fridaysforfuture» auch Gesellschaftspolitik.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier sagte, es sei dringend notwendig, dass die Energiewende vorankomme. Auch er warb dafür, die internationale Zusammenarbeit zu stärken. Deutschland sei ein Vorreiter bei der Energiewende.

Maas sagte, der Anfang vom Ende des Zeitalters fossiler Energieträger sei eingeleitet. Es müsse nun umfangreich in wettbewerbsfähige erneuerbaren Energien investiert werden.

Einer Studie zufolge kann der weltweite Strombedarf bis 2050 weitgehend - zu 86 Prozent - aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Dazu seien aber immense Investitionen nötig, geht aus der Untersuchung der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien hervor. Notwendig wären mehr als 1 Milliarde Elektrofahrzeuge weltweit, die verstärkte Nutzung von Strom für Wärme sowie die Entwicklung von erneuerbarem Wasserstoff. Dieser könnte Kerosin oder Öl im Flug- und Schiffsverkehr ersetzen. Der Umbau des Energiesektors sei nötig, um die internationalen Klimaziele zu erreichen.