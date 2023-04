Kanzler Scholz hält Laudatio auf Selenskyj

Aachen (dpa/d.de) - Bei der diesjährigen Verleihung des Karlspreises an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wird nach Zeitungsinformationen aus deutschen Regierungskreisen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Laudatio halten. Anders als in vergangenen Jahren finde die Verleihung nicht am Himmelfahrtstag sondern bereits am 14 Mai statt, teilte die Stadt Aachen mit. Bei der Zeremonie werde EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Ansprache halten. Noch offen sei, ob Selenskyj persönlich zu der Zeremonie im Aachener Rathaus komme, oder ob er zugeschaltet werde. Es wäre sein erster Besuch in Deutschland seit Kriegsbeginn.

Der Karlspreis, nach Kaiser Karl dem Großen benannte, wird seit 1950 jährlich an Persönlichkeiten verliehen, die sich um Europa und die europäische Einigung verdient gemacht haben. In der Begründung des Karlspreisdirektoriums hieß es im Dezember, dass Selenskyj nicht nur die Souveränität der Ukraine und das Leben seiner Bürger verteidige, „sondern auch Europa und die europäischen Werte“.