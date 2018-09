Kartoffelmesse startet

Springe (dpa) - Auf dem Rittergut Bockerode in Springe (Niedersachsen) hat am Mittwoch Europas größte Kartoffelfachmesse PotatoEurope 2018 begonnen. Die alle vier Jahre in Deutschland stattfindende Veranstaltung spürt den jüngsten Trends und Neuheiten rund um die Kartoffel nach. Erwartet werden rund 10 000 Besucher.

Im Zentrum stehen die Themen Züchtung, Düngung, Verarbeitung, Produktionstechnik, Pflanzenschutz und Handel. Auf dem Freigelände neben dem bei Hannover gelegenen Rittergut werden tonnenschwere Erntegeräte vorgeführt. Veranstaltet wird die zweitägige Messe von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG).

Knapp 240 Aussteller aus 14 Ländern haben nach Angaben der Organisatoren ihre Teilnahme zugesagt. Niedersachsen gilt als Deutschlands Kartoffelbundesland Nummer eins. Es stellt rund 40 Prozent der bundesweiten Kartoffelerzeugung.