Kerber nun Weltranglisten-Dritte

Singapur (dpa) - Angelique Kerber hat sich nach den US Open um einen Rang auf Platz drei der Tennis-Weltrangliste verbessert. Dies geht aus dem neuen Ranking vom Montag hervor. Die Wimbledonsiegerin hatte mit dem Drittrunden-Einzug in New York besser abgeschnitten als im Vorjahr, als sie gleich in der ersten Runde an der diesjährigen Siegerin Naomi Osaka scheiterte.

Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber hat nach dem Erreichen der dritten Runde bei den US Open ihre Teilnahme an den WTA Finals in Singapur sicher. Das teilte die Profi-Organisation WTA am Montag mit. Die Wimbledonsiegerin ist damit nach der rumänischen Weltranglisten-Ersten Simona Halep die zweite Spielerin, die sich qualifiziert hat. Die acht besten Tennis-Damen der Saison nehmen an dem Jahresabschluss vom 21. bis 28. Oktober teil. Die 30 Jahre alte Kielerin Kerber wird zum fünften Mal bei den WTA Finals dabei sein. 2016 hatte sie das Endspiel erreicht.