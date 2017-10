Kinderpatenschaften sehr beliebt

Johannesburg (dpa) - Immer mehr Deutsche übernehmen eine Patenschaft für ein Kind in einem ärmeren Land. Über Hilfsorganisationen wie Plan International und World Vision haben rund 600 000 Deutsche ein Patenkind, für das sie monatlich spenden - etwa in Afrika, Asien oder Südamerika. Die Zahl steige weiter an, «weil die Hilfe durch den Kontakt zum Patenkind ein Gesicht erhält, sie wird persönlich», sagte Maike Röttger, die Geschäftsführerin der Hilfsorganisation Plan International Deutschland. Bei Plan ist die Zahl der Patenkinder seit dem Jahr 2007 von 250 000 auf rund 320 000 gestiegen.

Eine Patenschaft zu übernehmen, bedeute mehr als nur monatlich einen Geldbetrag zu überweisen, sagte Röttger. «Sie bietet die Möglichkeit, eine Verbindung zwischen verschiedenen Kulturen zu schaffen. Das ist vielen Menschen wichtig», sagte Röttger der Deutschen Presse-Agentur. Paten bekommen regelmäßige Updates zu ihrem Patenkind und können ihm auch schreiben. Bei Plan und World Vision kostet eine Patenschaft derzeit rund 30 Euro pro Monat.

Bei der christlichen Organisation World Vision ist die Zahl der Patenkinder zeitweise leicht zurückgegangen, zuletzt aber wieder auf 196 000 gestiegen. Andere Helfer wie die Kindernothilfe haben zurzeit rund 70 000 Kinderpatenschaften, SOS-Kinderdörfer etwa 40 000.