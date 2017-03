Klare Position

Berlin (dpa) - Die Europäische Union geht nach den Worten von Außenminister Sigmar Gabriel mit einer klaren Position in die Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien. «Neun Monate langen Wartens sind vorüber», sagte Gabriel am Mittwoch nach dem Eingang des britischen Antrags auf Austritt aus der Union. Die EU habe die Zeit jedoch gut genutzt. «Wir wissen, was wir wollen», sagte Gabriel. Die Bundesregierung werde die EU-Kommission bei den Verhandlungen «mit ganzer Kraft» unterstützen.

Auch wenn die Entscheidung Großbritanniens für viele immer noch schwer zu verstehen sei, gehe es jetzt darum, wie auch in Zukunft gute und freundschaftliche Beziehungen mit London erreicht werden könnten. Entscheidende Richtschnur für die Verhandlungen müsse sein, dass das Europa der 27 zusammenbleibe und das europäische Einigungswerk weiterentwickelt werde.

Aus dem Auswärtige Amt hieß es ergänzend, die Zwei-Jahres-Frist nach dem offiziellen Antrag bis zum Inkrafttreten des Brexit sei knapp bemessen. In den Verhandlungen werde es zunächst um einen geregelten Austritt gehen. Vorrangiges Ziel sei es, Unsicherheiten für Bürger, Wirtschaft und EU-Mitgliedsstaaten zu minimieren. Auf dieser Grundlage könne dann über das neue Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU gesprochen werden.