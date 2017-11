Klimakonferenz stärkt Frauen

Bonn (dpa) - Die Klimakonferenz im westdeutschen Bonn hat die Rolle der Frauen und die der indigenen Völker gestärkt. Der Gender-Aktionsplan sieht etwa vor, dass im Klimasekretariat, in Delegationen und bei Projekten mehr Frauen mitarbeiten sollen oder auch geschult werden.

Zudem sollen indigene Völker stärker in die Verhandlungen mit einbezogen werden. Dieser Punkt sei gar nicht so einfach gewesen, weil der Prozess nur auf Staaten ausgelegt sei, sagte der Abteilungsleiter Klima im Bundesumweltministerium, Karsten Sach. Beide Papiere müssen noch am Freitag im Plenum der Konferenz akzeptiert werden, was als ziemlich sicher gilt.

Gespräche gebe es auch noch darüber, welches Gewicht bei Klimakonferenzen das Thema Verluste und Schäden durch den Klimawandel erhalten soll. Die bisherige Verhandlungsebene für das Thema sehen viele Organisationen als zu gering an. Auch bei Finanzen gebe es noch viel zu tun, sagte Sach. Doch er sieht die Geberländer auf «einen guten Weg», das gemeinsame Ziel von 100 Milliarden Dollar (85 Milliarden Euro) pro Jahr 2020 bis 2025 zu erreichen.

Ein Lichtpunkt: Syrien hat das Pariser Klimaabkommen nicht nur unterzeichnet, sondern nun auch als 170. Land der Erde ratifiziert.