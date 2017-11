Klimakonferenz zu Ende

Bonn (dpa) - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hat die Weltklimakonferenz in Bonn als Erfolg bewertet. Alle hätten dabei sein wollen, letztlich auch die USA, inoffiziell vertreten durch mehrere Bundesstaaten wie Kalifornien und viele andere. «Das ist der Geist von Paris», sagte die Politikerin am Freitag zum Abschluss der Konferenz.

Die Konferenz habe ihren Auftrag erfüllt, Texte für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu entwerfen, sagte Hendricks. Dieses Regelwerk auch schon zu beschließen, sei dagegen nie der Auftrag gewesen. Das solle erst bei der nächsten Konferenz im kommenden Jahr in Kattowitz in Polen geschehen. Bis dahin würden die Texte bei mehreren Zwischenkonferenzen weiter bearbeitet.

Das Treffen mit 25 000 Teilnehmern aus 195 Ländern galt auch als wichtiger Gradmesser dafür, ob der «Geist von Paris» nach der Ausstiegsentscheidung von US-Präsident Donald Trump noch lebendig ist. Aufgabe des Bonner Treffens war es, die Beschlüsse von Paris umsetzbar zu machen. Dafür sollten die Teilnehmer einheitliche Regeln dafür erarbeiten, wie die einzelnen Länder ihren CO2-Ausstoß messen und angeben. Der 2015 vereinbarte Klimapakt von Paris sieht vor, die gefährliche Erderwärmung in einem weltweiten Kraftakt in den nächsten Jahrzehnten zu bremsen und so dramatische Folgen wie Dürren und einen Anstieg der Weltmeere zu mildern.

Frank Bainimarama, Premierminister der Republik Fidschi und Vorsitzender der Konferenz, hatte zu Beginn betont, das in Paris gegebene Versprechen müsse unbedingt gehalten werden.

Deutschland, der «technische Gastgeber» der Konferenz, will seine finanzielle Hilfe für die vom Klimawandel besonders bedrohten Inselstaaten verstärken.