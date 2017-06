Klimaschutz Top-Thema

Berlin (dpa) - Die deutsche Regierung erhofft sich vom EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel ein klares Bekenntnis zum Pariser Klimaabkommen.

Ein deutliches Signal in diese Richtung wäre auch Rückenwind für Kanzlerin Angela Merkel für den G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg, hieß es am Mittwoch aus Regierungskreisen. Nach der Aufkündigung des Pariser Abkommens durch US-Präsident Donald Trump dürfte die Klimapolitik in Hamburg eine wichtige Rolle spielen. Deutschland hat derzeit die G20-Präsidentschaft inne.

Merkel selbst äußerte sich am Mittwoch anlässlich eines Treffens mit dem finnischen Ministerpräsidenten Juha Sipilä in Berlin. Als Gipfelthemen für Brüssel nannte sie neben der Klimapolitik die Bekämpfung des Terrorismus sowie die gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Mit Blick auf den EU-Austritt Großbritanniens bekräftigte sie das deutsche Eintreten dafür, dass alle verbleibenden 27 EU-Mitglieder «gemeinsam diese Verhandlungen durchführen».

Am späten Donnerstagabend wollen die 27 Staats- und Regierungschefs ohne die britische Premierministerin Theresa May über den Umzug der bisher in London ansässigen EU-Agenturen sprechen. Dabei gehe es um Kriterien für den Auswahlprozess, eine Entscheidung solle aber erst bis zum Jahresende getroffen werden. Auch Deutschland bewirbt sich als Sitz einer der beiden Organisationen, der Arzneimittelbehörde EMA und der Bankenaufsicht EBA.