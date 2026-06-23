Körber-Preis für erstaunliche Erkenntnisse zu Zellen

Hamburg/Münster/Helsinki (dpa) - Für ihre Entdeckung von verblüffenden Reaktionen der Zellen erhält die in Münster und Helsinki forschende Medizinerin Sara Wickström den Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft 2026. Die 50-Jährige hat herausgefunden, dass Zellen auf mechanischen Druck oder Zug reagieren und bestimmte Gene an- oder abschalten, wie die Körber-Stiftung in Hamburg mitteilte. Der Forschungspreis ist mit einer Million Euro dotiert.

Wickström gilt als eine der Begründerinnen der Zellkern-Mechanobiologie, die den Einfluss physischer Kräfte auf Zellen untersucht. Langfristig kann ihre Forschung zur Entwicklung neuer Therapien gegen Krebs, Organvernarbungen und andere, häufig altersbedingte Erkrankungen beitragen.

Wickström ist Direktorin am Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster und Forschungsdirektorin an der Medizinischen Fakultät der Universität Helsinki.

Der Körber-Preis wird seit 1985 verliehen. Er geht an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wichtige Erkenntnisse in den sogenannten Physical oder Life Sciences gewonnen haben. Er soll in diesem Jahr am 18. September in Hamburg überreicht werden. Acht der bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger erhielten später auch den Nobelpreis.