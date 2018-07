Kovac beginnt Arbeit bei den Bayern

München (dpa) - Der neue Bayern-Trainer Niko Kovac hat sich bei seinem Amtsantritt in München mit vollmundigen Titelversprechen zurückgehalten. «Es ist mir ganz klar, was erwartet wird. Aber mein Ziel ist in erster Linie, dass mein Trainerteam und ich versuchen, jeden einzelnen besser zu machen», sagte der 46-Jährige am Montag in München.

«Klar weiß ich, es schwirrt immer hier das eine oder andere herum. Es gab einen Trainer, der hat alles geholt in Deutschland. Viele andere haben nicht drei Titel geholt. Wir wollen erst mal zusehen, dass wir die Spieler besser machen. Was unter dem Strich herauskommt, werden wir sehen. Wir sind hier, um letzten Endes auch Titel zu holen.»

Ähnlich klang Neuzugang Serge Gnabry, der nach seiner einjährigen Ausleihe nach Hoffenheim nun in München Fuß fassen will. «Natürlich bin ich bereit. Die Ziele würde ich ganz kurz fassen: So viele Titel wie möglich zu holen», sagte der 22-Jährige. Sein Vertrag in München läuft bis 2020.