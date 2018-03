Künstler sollen für EU-Wahl werben

Amsterdam (dpa) - Künstler und Kreative sollen sich vor der Europawahl 2019 an einer Werbekampagne für Europa beteiligen. Dazu haben die deutschen Künstler Wolfgang Tillmans und Stephan Petermann sowie der niederländische Stararchitekt Rem Koolhaas in Amsterdam aufgerufen. Kreative sollten Ideen entwickeln, wie man Bürger wieder für Europa begeistern könne. Denn Europa drohe von «nationalistischen und spaltenden Kräften» zerrieben zu werden, heißt es in dem Aufruf.

Die drei prominenten Initiatoren wollen im Rahmen des Festivals «Forum über europäische Kultur» im Sommer in Amsterdam eine «positive Kommunikationsstrategie für Europa» entwickeln. Dabei sollen die Beiträge von Kreativen einfließen.

«Wie kann die Europäische Union von ihren Bürgern geschätzt und als eine positive Kraft anerkannt werden, anstatt als gesichtslose Bürokratie bewertet zu werden?», heißt es in dem Aufruf. Die Kreativen mit den besten Ideen würden nach Amsterdam eingeladen, um bei dem Festival ihren Beitrag vorzustellen.