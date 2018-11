Kunst aus Magdeburg in Taiwan

Taichung (dpa) - Die Weltgartenschau beginnt an diesem Samstag in der taiwanesischen Metropole Taichung. Bis April nächsten Jahres werden mehrere Millionen Besucher erwartet. An der World Flora Expo nehmen Dutzende Länder teil. Den deutschen Beitrag organisiert ein kleiner Verein aus Magdeburg. Der «Kulturanker» hat aus Bambusstangen einen 4,5 Meter hohen Kubus gefertigt, der sich an Bauhaus-Entwürfen orientiert. Die Architektur-, Kunst- und Designrichtung wird im kommenden Jahr 100 Jahre alt. In der Installation stellen Magdeburger und mitteldeutsche Künstler ihre Werke aus. Taichung ist mit 2,8 Millionen Einwohnern nach der Hauptstadt Taipeh die zweitgrößte Stadt der demokratischen Inselrepublik.