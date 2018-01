Kurz bei Steinmeier

Berlin (dpa) - Zum Abschluss seines Besuchs in Berlin ist Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz am Donnerstag vom deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier empfangen worden. Im Schloss Bellevue trug sich Kurz in das Gästebuch ein.

Zum Inhalt des gut 30-minütigen Gesprächs unter vier Augen teilte das Präsidialamt nichts mit. Es dürfte aber, wie schon am Vortag beim Treffen von Kurz mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, um die Flüchtlingspolitik und Europafragen gegangen sein. Kurz und Steinmeier kennen sich gut aus ihrer gemeinsamen Zeit als Außenminister.

Kurz steht seit Dezember an der Spitze einer rechtskonservativen Koalition seiner ÖVP mit der rechtspopulistischen FPÖ.