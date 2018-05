Kurzfilmtage-Hauptpreise vergeben

Oberhausen (dpa) - Der litauische Filmemacher Deimantas Narkevičius hat für sein Werk «Dėmės ir įbrėžimai» (Flecken und Kratzer) den Hauptpreis der 64. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen gewonnen. Ausgezeichnet wurde damit eine experimentelle 3D-Arbeit, die mit der «Polarität zwischen dem Abgebildeten und den physischen Spuren auf dem Bildträger – Kratzer und Flecken - spielt», wie die Festivalleitung am Montag mitteilte. Der «Große Preis der Stadt Oberhausen» ist mit 8000 Euro dotiert.

Einen Hauptpreis (4000 Euro) erhielt auch die griechische Filmemacherin Eva Stefani für ihren Film «Hirografo» (Manuskript), ein Portrait der Stadt Athen. Ebenfalls für ein Stadtporträt ging der «e-flux-Preis» (3000 Euro) an den russischen Regisseur Dimitri Venkov. Er habe in «Gimny Moskovii» (Die Hymnen Moskaus) ein visionäres Portrait Moskaus geschaffen. Der mit 5000 Euro dotierte Preis des Landes NRW ging an den indischen Filmemacher Sorahrab Hura – für eine «faszinierend verdichtete und explosive Zustandsbeschreibung vom heutigen Indien».

Das renommierte Festival endet am Dienstag (8. Mai). Seit dem 3. Mai waren dann mehr als 500 Filme aus 64 Ländern zu sehen.