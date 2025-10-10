László Krasznahorkai ausgezeichnet

Stockholm (d.de) - Der Literaturnobelpreis 2025 geht an den ungarischen Schriftsteller László Krasznahorkai, der von 1987 bis 1988 auf Einladung des Berliner Künstlerprogramms (BKP) des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) in der damals noch geteilten Hauptstadt lebte und arbeitete. Damit wird bereits zum siebten Mal ein Fellow des BKP mit der höchsten literarischen Auszeichnung geehrt.

Deutschland war und ist ein wichtiger Bezugspunkt für das Werk von Krasznahorkai, das die schwedische Akademie als „fesselnd und visionär“ würdigt. Der 2021 erschienene Roman „Herscht 07769“ handelt von einer Dorfgemeinschaft im ostdeutschen Thüringen, in der Neonazis an Einfluss gewinnen, und stellt die Frage, wann und wie demokratische Gesellschaften auf das Erstarken rechter Ideologien reagieren sollten.

„Wir freuen uns außerordentlich, dass mit László Krasznahorkai erneut ein ehemaliger Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wird“, sagt DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee. „Dass Krasznahorkai ein Jahr in Berlin verbrachte, unterstreicht die internationale Bedeutung des Künstlerprogramms als Ort des freien künstlerischen Austauschs.“

Seit 1963 haben auf Einladung des Berliner Künstlerprogramms über 1.200 ausländische Künstlerinnen und Künstler aus den Sparten Bildende Kunst, Film, Literatur und Musik in Berlin gelebt und gearbeitet.