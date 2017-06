Flensburg (dpa) - 200 Jahre nach der Jungfernfahrt des ersten Laufrads von Karl Freiherr von Drais hat eine Studentin aus Flensburg im nördlichen Bundesland Schleswig-Holstein ein modernes Laufrad für Erwachsene konstruiert. Auf die Idee habe sie ihre kleine Tochter gebracht, sagte Petra Rupp (37) am Donnerstag. Sie absolviert in Flensburg ihren Master für Lehramt an Beruflichen Schulen in der Fachrichtung Metalltechnik.

Ihr Töchterchen habe gewollt, dass Mama auch Laufrad fährt, sagt Rupp. Und als die 37-Jährige dann beobachtete, wie schnell die Dreijährige auf ihrem Gefährt unterwegs ist und wie viel Spaß es ihr macht, «da habe ich überlegt, dass ich das auch gerne hätte». Jetzt machen die beiden gemeinsam mit Hund Toffee Laufradausflüge.

An ihrem modernen Velociped für Erwachsene hat Rupp rund vier Monate gearbeitet. Der Rahmen stammt von einem ausrangierten Damenrad. Alle überflüssigen Teile wie Tretlager, Bremsen und Beleuchtung wurden entfernt. Anschließend mussten am Computer die Geometrie berechnet und die Räder dimensioniert werden. Das Endprodukt ist eine zehn Kilo schwere Stahlkonstruktion. Zum Vergleich: Die «Draisine» aus Holz, die am 12. Juni 1817, von ihrem Erfinder erstmals in der Öffentlichkeit getestet wurde, wog 25 Kilo.