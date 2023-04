Lemke: G7 müssen zu Verantwortung für Umwelt stehen

Berlin (d.de) - Bundesumweltministerin Steffi Lemke will beim Treffen der Umwelt-, Klima- und Energieministerinnen und -minister der G7-Staaten in Japan für ein umfassendes Bekenntnis zu der in Montreal getroffenen Vereinbarung für den Schutz der Natur werben. Die Vertreter der wichtigsten Industriestaaten der Welt treffen sich am 15. und 16. April in Sapporo und wollen ein Kommuniqué mit gemeinsamen Zielen verabschieden. Lemke sagte: „Die G7-Staaten verursachen einen großen Teil des weltweiten Ressourcenverbrauchs und die damit verbundenen Schäden an Klima und Umwelt. Daraus entspringt unmittelbar eine Verpflichtung für die Zukunft. Die G7-Staaten müssen zu ihrer Verantwortung für den Schutz unserer Umwelt und Natur stehen und konkrete Schritte vereinbaren, um schonender und nachhaltiger mit den endlichen Ressourcen unseres Planeten umzugehen.“ Sie äußerte sich zuversichtlich, dass die Staaten sich darauf einigen „die drei existentiellen Krisen unserer Zeit – die Klimakrise, das Artenaussterben und die Verschmutzungskrise – entschlossen anzugehen.“

Im Dezember 2022 hatte sich die Weltgemeinschaft in Montreal auf das Global Biodiversity Framework, eine Vereinbarung für den globalen Schutz, nachhaltige Nutzung und Wiederherstellung der Natur geeinigt. Das Treffen in Sapporo bereitet den G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs vom 19. bis 21. Mai in Hiroshima vor.