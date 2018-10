Lesepreis für Bülent Ceylan

Mannheim (dpa) - Der Comedian Bülent Ceylan erhält den Sonderpreis des Deutschen Lesepreises. Der 42-Jährige, auch Moderator der Sat.1-Show «Game of Games», werbe seit vielen Jahren für das Lesen und solle mit dem Preis für sein herausragendes Engagement geehrt werden, teilten die Initiatoren Stiftung Lesen und Commerzbank-Stiftung am Montag mit. Bisher ging der Sonderpreis an Menschen oder Initiativen, die öffentlich nicht bekannt sind. Das solle sich künftig ändern, sagte eine Sprecherin der Stiftung Lesen.

Mit dem Deutschen Lesepreis werden seit 2013 jährlich Leseinitiativen oder Ideen ausgezeichnet, die das Lesen in besonderer Weise unterstützen, erhalten und fördern. Die weiteren Preisträger werden im November bekanntgegeben. Der Deutsche Lesepreis ist mit insgesamt 25 000 Euro dotiert; in den Sonderpreis fließen davon 2500 Euro.