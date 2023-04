Letzte deutsche Atomkraftwerke abgeschaltet

Berlin (dpa) - Am Samstag, 15. April, gehen in Deutschland die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke vom Netz. Damit endet nach mehr als 60 Jahren in Deutschland das Zeitalter der Stromgewinnung aus Atomkraft, die gesellschaftlich und politisch immer wieder für Debatten gesorgt hat. Bis zum letzten Tag war der Ausstieg in Deutschland heiß umstritten. Die Meiler Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 hätten eigentlich Ende vergangenen Jahres abgeschaltet werden sollen. Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise wurde die Laufzeit über den Winter verlängert. Der Ausstieg aus der Atomkraft ist Teil der Energiewende hin zu erneuerbaren Energien in Deutschland.

Während die Debatte politisch während der vergangenen Tage immer wieder hochkochte, haben sich die Betreiber lange auf den Stichtag vorbereitet. Zunächst wird die Leistung der Reaktoren kontinuierlich heruntergefahren. Danach wird der Generator vom Stromnetz genommen und der Reaktor komplett abgeschaltet: ein historischer Schritt.