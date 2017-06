Letztes Geleit für Kohl

Speyer (dpa) - Die Ehrung für den am 16. Juni gestorbenen deutschen Altkanzler Helmut Kohl findet auf europäischer Ebene in Straßburg statt. Anschließend ist am 1. Juli im Dom zu Speyer eine Totenmesse geplant, danach ein militärisches Abschiedszeremoniell.

Vor dem Transport des Sarges von Altkanzler Helmut Kohl von Straßburg nach Ludwigshafen am Samstag und der anschließenden Totenmesse in Speyer bereitet sich die Polizei in der Region auf einen Großeinsatz vor. Es seien deutlich mehr als 1000 Polizisten im Dienst, sagte der Vizepräsident des zuständigen Präsidiums Rheinpfalz, Eberhard Weber, bei der Vorstellung der Pläne am Mittwoch in Speyer. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würden zu der Totenmesse im Speyerer Dom erwartet. Die endgültige Gästeliste stehe noch nicht fest.

Das Requiem im Dom soll etwa eine Stunde und 45 Minuten dauern und vom Speyerer Bischof Karl-Heinz-Wiesemann geleitet werden. Ihm steht unter anderem der Vatikanbotschafter in Deutschland, Erzbischof Nikola Eterovic, zur Seite. Die Musikstücke stammen von Komponisten aus Frankreich, England, Russland, Österreich und Deutschland. Sie stünden für den europäischen Gedanken, dem der Altkanzler zeitlebens verpflichtet gewesen sei, sagte Bistumssprecher Markus Herr. Domkapellmeister Markus Melchiori hat sie in Abstimmung mit Kohls Witwe ausgesucht. Nach der Messe und einem militärischen Zeremoniell wird Kohl auf dem Friedhof des Domkapitels beigesetzt.