Literaturfest in München

München (dpa) - Unter dem Motto «Schönes Babel. Europäische Lektüren» geht es in diesem Jahr beim Literaturfest München (14. November bis 2. Dezember) um «die sprachliche und literarische Vielfalt Europas». Mit diesen Worten stellte Tanja Graf, die Leiterin des Münchner Literaturhauses, am Dienstag das Programm des Festivals vor. «Es geht um Gleichheit, Freiheit, Toleranz und die Würde des Menschen», betonte Hans-Georg Küppers, Kulturreferent in München. Aktueller könne das Thema nicht sein.

Büchner-Preisträger Jan Wagner prägt das Programm als Kurator der Reihe «forum:autoren». Im Jahr vor dem Brexit hat Wagner Autoren aus Schottland, Irland und England eingeladen: So werden die Schriftstellerinnen Lavinia Greenlaw, A.L. Kennedy und Autor Hugo Hamilton über die Zukunft Großbritanniens diskutieren.

Neben dem Literaturfest findet die 59. Münchner Bücherschau im Kulturzentrum Gasteig statt, wo mehr als 20 000 Neuerscheinungen präsentiert werden. Das Literaturfest erwartet rund 80 Autorinnen und Autoren, darunter Krimiautor Jo Nesbø («Macbeth. Blut wird mit Blut bezahlt«) und Kinderbuchautorin Kirsten Boie («Ein Sommer in Sommerby«). Neben Lesungen gibt es Diskussionen, Workshops und eine Schreibwerkstatt für Kinder. Höhepunkt ist die Verleihung des Geschwister-Scholl-Preises am 19. November.