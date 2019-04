Lob für Angela Merkel

Brüssel (dpa) - Mit einem bemerkenswerten Kompliment hat sich EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager vor Bundeskanzlerin Angela Merkel verneigt. «Sie ist die wahrscheinlich größte politische Führungspersönlichkeit, die ich erlebt habe», sagte die dänische Politikerin der Zeitung «Handelsblatt». Zwar habe sie Merkel erst einmal persönlich getroffen und könne deshalb nicht behaupten, dass sie die Politikerin gut kenne. «Aber ich bewundere, was sie geleistet hat.»

Sollte die liberale EU-Kommissarin - wie von ihrer europäischen Parteienfamilie gewünscht - nach der Europawahl neue Präsidentin der EU-Kommission werden, würde sie Merkel künftig öfter begegnen. Allerdings werden ihr eher Außenseiterchancen eingeräumt. Als Favorit auf die Nachfolge von Kommissionschef Jean-Claude Juncker gilt der deutsche Politiker Manfred Weber, der die konservative Europäische Volkspartei als Spitzenkandidat in die Europawahl führt.

Bei allem Lob für Merkels Führungskraft hat sich Vestager mit ihrem resoluten Auftreten selbst einen beachtlichen Ruf in Brüssel und darüber hinaus erarbeitet. Als streitbare Wettbewerbskommissarin legte sie sich mit zahlreichen Großkonzernen an, um deren illegale Geschäftspraktiken zu unterbinden. Vestager ließ nicht nur Milliardenstrafen gegen Google, Apple, Facebook und Amazon verhängen. Sie verantwortete auch Ermittlungen und Entscheidungen gegen BMW, Daimler, VW und untersagte im Februar die Bahnfusion von Siemens und Alstom - sehr zum Ärger der Regierung in Berlin.