Lob für Freundschaft mit Israel

Berlin (dpa) - Für den deutschen Außenminister Sigmar Gabriel ist es «fast ein Wunder», dass sich trotz der Verbrechen des Holocaust so enge deutsch-israelische Beziehungen entwickelt haben. Es sei auch für die heutige Zeit ein Beispiel dafür, «dass aus erbitterten Feinden am Ende nicht nur Partner, sondern sogar Freunde werden können», sagte der Politiker bei der ersten Verleihung des Schimon-Peres-Preises in Berlin.

Der frühere israelische Präsident und Ministerpräsident Peres hatte 1994 zusammen mit dem damaligen Palästinenserführer Jassir Arafat und dem ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Izchak Rabin für seine Friedensbemühungen im Nahen Osten den Friedensnobelpreis erhalten. Der nach ihm benannte Preis des Deutsch-Israelischen Zukunftsforums und des Auswärtigen Amts soll die bilateralen Beziehungen fördern.

Die ersten Preisträger sind zwei deutsch-israelische Projekte zur Flüchtlingshilfe (Migration Hub Berlin und Microfy Tel Aviv) und zur Erforschung der Parkinson-Krankheit (Yasmeen Godder Company/Israel und Monica Gillette, Deutschland). Peres starb im vergangenen Jahr im Alter von 93 Jahren.