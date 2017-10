Logistik-Kongress in Berlin

Berlin (dpa) - Die Voraussetzungen für die deutsche Logistikbranche könnten kaum besser sein. Seit Jahren wächst die Wirtschaft, die Konsumenten sind in Kauflaune und schon fast ein Zehntel der Produkte wird online bestellt und dann per Paket geliefert. Doch da fängt das Problem an. «Der Kunde will das Paket haben, aber er kriegt es nicht», sagt Stephan Seeck, Handelslogistikexperte und Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin, etwas überspitzt.

Er bekommt es in der Regel schon, beim Nachbarn, einer Postfiliale, einem Geschäft in der Nähe der Wohnung oder einer Abholstation. Aber eben nicht dann, wenn er es am liebsten hätte - wenn er zu Hause ist. So ist es kein Wunder, dass ein Drittel von rund 1000 befragten Konsumenten mit der Paketzustellung unzufrieden ist. Das ermittelte das Beratungsunternehmen PwC in einer aktuellen Studie.

«In Zukunft wird nicht nur das Sendungsvolumen stark zunehmen, sondern auch die Komplexität der Belieferung», sagt PwC-Transportfachmann Dietmar Prümm. Er denkt dabei zum Beispiel an gekühlte Lebensmittel. Auf diesen Boom sind die Städte längst nicht eingestellt.

Auf dem dreitägigen Deutschen Logistik-Kongress (bis 27.10.) in Berlin geht es deshalb unter anderem in Podiumsdiskussionen um «Urbane Logistikkonzepte» und «Mobilität für die Städte von morgen». Neben der vertrackten Zustellung treibt die Logistiker auch um, wie die Millionen Sendungen möglichst umweltschonend transportiert werden können.

Noch sind fast alle Lieferanten mit Diesel unterwegs: Rund 2,9 Millionen Lastwagen sind in Deutschland zugelassen, nur rund 33 000, gut ein Prozent davon, fuhren Anfang 2016 mit alternativen Antrieben wie Erdgas oder Elektromotor. Logistikexperte Seeck ist aber sicher, dass sich Elektrofahrzeuge im Lieferverkehr allmählich durchsetzen werden und die Dieseltransporter ablösen. «Das wird kommen», vor allem in den Städten für die Paketbeförderung. Dafür hätten die Fahrzeuge genug Reichweite.

Seeck verweist auf die Deutsche Post DHL, die mit Partnern E-Transporter entwickelt hat, von denen sie zuletzt 3400 einsetzte. Von einem neuen, größeren Modell mit Platz für mehr als 200 Pakete sollen bis Ende 2018 rund 2500 Fahrzeuge hergestellt werden.

Ein Konzept für die «letzte Meile» zum Kunden sind sogenannte Mikrodepots. Der Logistiker UPS probiert das in Hamburg in einem Modellprojekt aus. An sieben zentrale Punkte in der Innenstadt werden frühmorgens Container mit Paketen gefahren. Boten bringen sie dann tagsüber mit Lastenfahrrädern zu den Kunden.

Um solche Ideen zu verwirklichen, komme es auf die Kooperationsbereitschaft der Städte an, die auch geeignete Flächen anbieten müssten, sagt Christiane Auffermann vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik. Das gelte auch im Kampf gegen verstopfte Straßen. Auf dem Berliner Kongress werde die Supermarktkette Rewe zum Beispiel über ein Pilotprojekt in Dortmund und Köln berichten, bei dem einige Filialen spätabends beliefert wurden - mit leisen E-Lkw, um die Nachbarn von Lärm zu verschonen.

Logistik-Berater Seeck hält es für nötig, dass bei der «letzten Meile» zum Kunden lokale Dienstleister mit ins Spiel kommen. Sie sollten nach seiner Vorstellung die Pakete mehrerer großer Versender an einem zentralen Ort übernehmen und dann in Eigenregie zum Kunden bringen. Der Vorteil: Dank der Bündelung sind weniger Lieferautos unterwegs. Der Kunde bekäme alles von einem Boten, nicht wie heute von mehreren zu unterschiedlichen Zeiten. Einem lokalen Lieferdienst könnte es nach Einschätzung Seecks auch besser gelingen, die Sendungen tatsächlich zu dem Zeitpunkt auszuliefern, zu dem es der Kunde wünscht.