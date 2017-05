Löw schwärmt von Chile

Santiago (dpa) - Arturo Vidal spielt bereits beim FC Bayern München. 37 Millionen Euro überwies der deutsche Meister für den Mittelfeldspieler an Juventus Turin. Alexis Sanchez wechselt vielleicht auch noch zu den Bayern. Der Stürmer des FC Arsenal würde in diesem Fall noch einmal 10 bis 20 Millionen mehr kosten.

Wer sich fragt, warum der deutsche Bundestrainer Joachim Löw geradezu ins Schwärmen kommt, wenn man ihn auf den Confed-Cup-Gegner Chile anspricht, der findet die Antwort bei Stars wie Sanchez und Vidal. Oder Charles Aranguiz von Bayer Leverkusen. Oder Gary Medel von Inter Mailand. «Chile ist in seiner Entwicklung beeindruckend und agiert auf einem taktisch unheimlich hohen Niveau», sagte Löw der WAZ. «Die spielen sehr intelligent – und das systematisch. Für ein so kleines Land mit 18 Millionen Einwohnern ist das beeindruckend.»

2015 und 2016 gewann Chile die Copa America. Endspiel-Gegner waren beide Male Argentinien und Lionel Messi. 2016 schlugen die Roja im Viertelfinale den Confed-Cup-Teilnehmer Mexiko mit 7:0. Nur die WM-Qualifikation verläuft eher wechselhaft. Immerhin ist Chile nach 14 von 18 Spielen wieder Vierter und hat damit gute Chancen, ein Jahr nach dem Confed Cup auch zur WM 2018 nach Russland zu fliegen.

«Wir werden sehen, ob unsere Anstrengungen reichen, um beide Dinge zu erreichen: Zuerst den Konföderationen-Pokal und dann die WM-Qualifikation», sagte Trainer Juan Antonio Pizzi, der in den 90er-Jahren zunächst unter Jupp Heynckes und Ewald Lienen bei CD Teneriffa spielte und dann zum FC Barcelona ging. Das Ziel für den Confed Cup sei jedoch klar: «Wir treten an, um zu gewinnen.»

Die Generation um Sanchez und Vidal ist die beste in der Geschichte des chilenischen Fußballs. Zu ihren Stärken gehört auch, dass sie sich schon so lange kennen. «Ich habe das Glück, auf eine Gruppe von Spielern zählen zu können, die bereits seit einiger Zeit zusammenarbeiten. Sie wissen, was sie zu tun haben», sagte Pizzi.