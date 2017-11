Luther-Ausstellung in Riga

Riga (dpa) - Die Gedanken der Glaubenslehre Martin Luthers (1483-1546) und den Einfluss der Reformation auf die lettische Sprache und Kultur beleuchtet eine Ausstellung in Riga. Bis zum 4. Februar 2018 werden in der Lettischen Nationalbibliothek unter dem Titel «Luther. Die Wende» die ersten schriftlichen und gedruckten Texte in Lettisch gezeigt, die vom Lutherismus beeinflusst wurden.

Andere Teile der seit Mittwoch laufenden Schau widmen sich der Zeit vor Luther, der Ausbreitung der Reformation im frühen 16. Jahrhundert in Europa und den Bilderstürmen in Rigas Kirchen. Auch dargestellt werden die Bedeutung der Lutherschen Bibel und Musik für Lettland.

«Die Reformation war ein politisches Ereignis, aber auch sicherlich ein kulturelles Geschehnis», sagte Kurator Gustavs Strenga der Deutschen Presse-Agentur in Riga. «Unsere Idee ist zu zeigen, dass Luthers Schritt, den er 1517 vollzogen hat, uns auch noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts beeinflusst.»

Riga war eine der ersten Städte außerhalb Deutschlands und in Europa, in der sich die evangelisch-lutherische Glaubenslehre nur wenige Jahre nach dem überlieferten Thesenanschlag Martin Luthers 1517 in Wittenberg durchsetzte. «Die Reformation begann damit, dass sich die Beziehung des Menschen zu Gott veränderte. Damit hat sich alles andere verändert – die menschliche Selbstwahrnehmung, das menschliche Selbstbewusstsein, die Denkmuster», sagte Janis Vanags, Erzbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche Lettlands, am Rande der Ausstellungseröffnung.

Begleitend zu der auch von der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart mitorganisierten Ausstellung werden von der Lettischen Nationalbibliothek mehrere Diskussionen und Vorträge veranstaltet. Sie sind Teil eines umfangreichen Programms, mit dem Riga schon das ganze Jahr über das 500. Reformationsjubiläum begeht.