Maas fordert Schutz der Arktis

Iqaluit/Kanada (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat bei einem Besuch in der kanadischen Arktis dazu aufgerufen, den dramatischen Folgen des Klimawandels mehr Aufmerksamkeit zu schenken. «Diese Menschen haben keine Chance, durch die Veränderungen ihres Verhaltens einen wesentlichen Beitrag dazu zu leisten, dass dem Klimawandel etwas entgegengesetzt wird. Das ist unsere Verantwortung», sagte er am Mittwoch (Ortszeit) in Iqaluit, der Hauptstadt der arktischen Region Nunavut.

Die Erderhitzung macht sich in der Arktis am deutlichsten bemerkbar. Die Durchschnittstemperaturen steigen dort zwei bis drei Mal so schnell wie im Rest der Welt. Die Eismasse war vor 50 Jahren im Sommer noch vier Mal so groß wie heute.

Das schmelzende Polareis legt neue Routen für die Schifffahrt frei. Zudem erlangt die Region wegen großer Öl- und Gasreserven und Fischereigründe zunehmend an wirtschaftlicher Bedeutung. Fünf Anrainerstaaten - darunter die USA und Russland - erheben Gebietsansprüche. Es gibt Befürchtungen, dass die Arktis zu einer neuen Konfliktzone werden könnte.

Am Donnerstag wollte Maas nach Pond Inlet jenseits des Polarkreises weiterreisen. Am Abend (Ortszeit) geht es zurück nach Berlin.