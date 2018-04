Maas in Irland und Großbritannien

Berlin (dpa) - Bei den Treffen zwischen dem Bundesaußenminister Heiko Maas und seinen beiden Kollegen Simon Coveney und Boris Johnson in Dublin und Oxford wird es um den geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gehen.

Ganz bewusst besucht Maas zuerst Irland und dann Großbritannien, das derzeit mit der EU über einen Austritt verhandelt. «Wir wissen, dass Irland vom Austritt Großbritanniens aus der EU besonders betroffen sein wird», sagte Maas vor seinem Abflug. «Umso wichtiger ist es mir, den irischen Partnern zu vermitteln, dass für uns der Zusammenhalt der EU27 an erster Stelle steht.» Irland sei für Deutschland ein wichtiger Partner in der EU. «Das gilt gerade für die Reformen, die wir gemeinsam mit Frankreich in der EU durchführen wollen.»

Maas betonte aber auch, dass Großbritannien nach dem geplanten EU-Austritt ein wichtiger Partner bleibe. «Für uns ist klar: auch nach dem Brexit brauchen und wollen wir Großbritannien als internationalen Akteur und Teil der westlichen Wertegemeinschaft an der Seite der EU, an unserer Seite wissen.»