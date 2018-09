Maas setzt auf Stärkung der UN

Berlin (dpa) - Vor seiner ersten Teilnahme an einer UN-Generalversammlung hat sich Außenminister Heiko Maas für eine Stärkung der Vereinten Nationen ausgesprochen. «Wir leben in einer Zeit, in der wir mehr internationale Ordnung, mehr Verlässlichkeit, mehr Vertrauen in unsere gemeinsamen Regeln brauchen», sagte er vor seiner Abreise nach New York. «Die Vereinten Nationen sind so stark, gerecht und effektiv, wie ihre Mitglieder sie machen. Deutschland will sich für eine starke UNO engagieren.»

Für Deutschland ist die diesjährige Generalversammlung der 193 Mitgliedstaaten eine besondere, weil eine zweijährige Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat ab 1. Januar bevorsteht. Das wichtigste Gremium hat fünf ständige Mitglieder, zehn weitere Sitze werden wechselnd vergeben. Maas bekräftigte, dass Deutschland seine Mitgliedschaft europäisch gestalten wolle und der Vorbeugung von Konflikten eine zentrale Rolle einräumen wolle.

«Wir wollen uns nicht immer erst mit einem Konflikt befassen, wenn eine Krise schon in vollem Gange ist», sagte der Außenminister. «Das ist zu spät und der Weg zur Lösung von Krisen wird lang und schwierig.» Als weitere Schwerpunktthemen nannte Maas Gesundheit, Menschenrechte, Klimaschutz und die Rolle von Frauen in der Sicherheitspolitik.