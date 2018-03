Maas zu Antrittsbesuch in Polen

Berlin/Warschau (dpa) - Außenminister Heiko Maas ist am Freitag zu seinem zweiten Amtsantrittsbesuch nach Polen aufgebrochen.

Maas landete am späten Vormittag in Warschau und wollte dort Präsident Andrzej Duda, Regierungschef Mateusz Morawiecki und Außenminister Jacek Czaputowicz treffen. Am Mittwoch hatte er unmittelbar nach seiner Vereidigung bereits Paris besucht.

Der SPD-Politiker bekannte sich vor der Abreise zu einer engen Partnerschaft mit Polen. «Europa ist ohne die Versöhnung und Freundschaft zwischen Deutschen und Polen nicht vorstellbar», sagte er. «Wir haben deshalb eine gemeinsame Verantwortung dafür, Europa zusammenzuhalten.» Bei seinen Gesprächen werde es darum gehen, wie Deutschland, Polen und Frankreich Europa gemeinsam voran bringen könnten.

«Wir stehen zur engen Partnerschaft mit Polen», sagte Maas. «Das gilt trotz der unterschiedlichen Perspektiven, die wir in einigen Bereichen haben.»