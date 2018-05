Macron erhält Karlspreis

Aachen (dpa) - Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat für seine Verdienste um die europäische Einigung am Donnerstag in Aachen den Internationalen Karlspreis erhalten. Das Karlspreis-Direktorium würdigt Macrons «kraftvolle Vision von einem neuen Europa» und seinen Kampf gegen Nationalismus und Isolationismus. Ausgezeichnet wird Macron als «mutiger Vordenker für die Erneuerung des europäischen Traums», wie es in der Begründung hieß.

Die Auszeichnung wurde 1950 zum ersten Mal verliehen. Es werden Persönlichkeiten oder Institutionen geeehrt, die «sich um Europa und die europäische Einigung verdient gemacht haben.»

Merkel betonte in ihrer Laudatio, «dass wir einen neuen Aufbruch in Europa brauchen» - etwas, das Macron wiederholt gefordert hatte. Das sei entscheidend, «um sich den Ewiggestrigen entgegen zu stellen». Bis Juni werde es gemeinsame Vorschläge geben, kündigte Merkel an.

Macron betonte die gute Zusammenarbeit mit Deutschland, mahnte aber mit Blick auf die Krisen in der Welt und die Eskalation im Nahen Osten: «Wir dürfen nicht warten, wir müssen jetzt etwas tun.» Merkel sagte, die Eurozone soll durch mehr Zusammenarbeit gestärkt werden, zudem will man die Außen- und Sicherheitspolitik vertiefen. «Wir hören einander zu und wir finden schließlich auch gemeinsame Wege. Das ist die Herausforderung und das ist der Zauber Europas», so Merkel.

Macron will unter anderem einen gemeinsamen Haushalt der Eurozone und einen europäischen Finanzminister, auch um Schuldenkrisen besser vorzubeugen. Er betonte als seine vier Gebote: «Seien wir nicht schwach, spalten wir uns nicht, seien wir nicht ängstlich, warten wir nicht ab.» Europa müsse eine eigene Souveränität aufbauen und dürfe seinen Kurs nicht von anderen bestimmen lassen.

Merkel würdigte Macrons Begeisterung, Einsatz und Courage. «Du sprühst vor Ideen und hast die europapolitische Debatte mit neuen Vorschlägen neu belebt», sagte sie. Die Auszeichnung solle nicht nur Bestätigung für den richtigen Weg sein, sondern auch Bestärkung und Ansporn, den Weg zuversichtlich weiterzugehen. «Ich freue mich, auf diesem Weg mit Dir gemeinsam arbeiten zu können», sagte Merkel.