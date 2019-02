Aktuell: News aus Deutschland

Merkel trifft Macron in Paris

Paris (dpa) - Gut einen Monat nach der Unterzeichnung des neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrages wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am kommenden Mittwoch (27. Februar) in Paris erwartet. Präsident Emmanuel Macron wolle mit der Kanzlerin über wichtige Themen des EU-Frühlingsgipfels im März sprechen, dabei gehe es unter anderem um die europäische Industriepolitik oder die Stärkung des Euro-Währungsgebiets, teilte der Élyséepalast am Freitag in Paris mit. Zur Sprache kommen sollten auch der Ende März geplante britische EU-Austritt (Brexit) oder die transatlantischen Beziehungen.