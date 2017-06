Riga (dpa) - Mit Maija Tabaka kam Ende der 1970er Jahre eine Künstlerin aus dem damaligen Ostblock als Gast des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD) nach Westberlin. Die lettische Malerin lebte dort von 1977 bis 1978. 40 Jahre später blickt das Lettische Nationale Kunstmuseum mit der Ausstellung «Maija Tabaka und Westberlin» auf den einjährigen Aufenthalt der inzwischen 77-Jährigen zurück. Bis zum 20. August wird mit der Schau in der Kunsthalle Arsenals in Riga ihr künstlerisches Schaffen und die Kunstszene in der damaligen westeuropäischen Kunstmetropole abgebildet.

Gezeigt werden neben Bildern von Tabaka auch Kunstwerke von ihren deutschen Künstlerkollegen der damaligen Zeit wie etwa Wolf Vostell, Dieter Masuhr und Rainer Fetting. Integriert in die seit Freitag laufende Ausstellung sind auch historische Fotos und ein filmischer Zusammenschnitt von Originalaufnahmen aus der Westberliner Subkultur der zweiten Hälfte der 1970er Jahre.

Tabaka misst ihrem «einjährigen Erlebnis» im Westteil des damals von der Mauer geteilten Berlins eine wichtige Bedeutung zu. Es sei eine «sehr exotische und interessante Zeit» gewesen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Riga. Der Aufenthalt habe ihren Horizont erweitert und ihre Ansicht der Welt verändert. Künstlerisch sei er aber weniger prägend gewesen, sagte Tabaka.

Nach Angaben von Kuratorin Ivonna Veiherte sei Ausstellung teils auch eine Interpretation von Tabakas Ausstellung 1979 im Kreuzberger Künstlerhaus Bethanien. Damals zeigte die lettische Malerin 35 Bilder aus den Jahren 1962 bis 1978. «Maija Tabaka war damals schon eine gestandene Künstlerin mit einer eigenen Handschrift, die ihren Westberliner Kollegen ebenbürtig war», sagte Veiherte.