Maritimes Zentrum startet

Hamburg (dpa) - Das Deutsche Maritime Zentrum (DMZ) nimmt in den kommenden Wochen und Monaten seine Arbeit auf. «Wir wollen in drei Monaten vollständig arbeitsfähig sein», sagte Wolfgang Sichermann, der Geschäftsführer des DMZ, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der 42 Jahre alte Schiffbauingenieur ist seit einem Monat der erste Geschäftsführer der neuen maritimen Institution. Das DMZ soll sich mit den langfristigen Trends und Entwicklungen in der Schifffahrt, beim Schiffbau und in den Häfen beschäftigen und die Wettbewerbsfähigkeit der Branche verbessern helfen. Hinter dem eingetragenen Verein stehen der Bund, die Küstenländer und die Verbände der maritimen Wirtschaft.

Das DMZ soll keine neue Behörde werden und auch kein Super-Verband, der für alle in der Branche sprechen könnte. Eher eine Art Denkfabrik. «Ein Beispiel wäre das autonom fahrende Schiff ohne Besatzung», sagte Sichermann. Ein großes Thema in der Branche: Die Werften schauen darauf unter dem Aspekt der technischen Entwicklung, die Reeder auf den laufenden Schiffsbetrieb und die Häfen auf die Sicherheit und Infrastruktur. «Wir werden versuchen, einen 360-Grad-Blick zu entwickeln», sagte der Geschäftsführer.