Maske aus «Agamemnon-Grab»

Karlsruhe (dpa) - Als «Maske des Agamemnon» wurde eine Goldmaske berühmt, die Heinrich Schliemann im Jahre 1876 bei Ausgrabungen im griechischen Mykene entdeckte. Doch was dem deutschen Archäologen den Puls hochtrieb, war die Entdeckung einen Tag davor: Im selben Grab fand er eine rundgesichtige Goldmaske mit einem gut erhaltenen Leichnam. Und der sah genauso aus, wie Schliemann sich den Helden des Trojanischen Kriegs vorgestellt hatte. Diese Maske - nicht ganz so fein gearbeitet wie die später entdeckte berühmte Goldmaske - ist nun erstmals in Deutschland zu sehen.

Die Maske aus der Zeit um 1600 vor Christus ist eines der Highlights der Sonderausstellung «Mykene - Die sagenhafte Welt des Agamemnon», die vom 1. Dezember bis zum 2. Juni im Karlsruher Schloss zu sehen ist. Und sie ist eines der ersten Exponate, die nun in Karlsruhe eingetroffen sind. Aus Griechenland kommen insgesamt 412 antike Objekte für die Schau. Sie waren teils noch nie außerhalb des Landes.

Die Ausstellung in Kooperation mit dem griechischen Ministerium für Kultur und Sport ist nach Angaben des Badischen Landesmuseums die weltweit bislang größte kulturhistorische Ausstellung über das mykenische Griechenland. Sie wurde durch eine vorherige wissenschaftliche Zusammenarbeit ermöglicht: Das Museum unterstützt die Anstrengungen Griechenlands im Kampf gegen illegalen Raub und Handel mit Antiken.

Die Zeit der Mykene - benannt nach einer der bedeutendsten Städte Griechenlands in vorklassischer Zeit - brachte zwischen 1600 und 1200 vor Christus die erste Hochkultur auf dem europäischen Festland hervor.

Weder die erste noch die später bekannt gewordene Maske aus dem sogenannten Agamemnon-Grab können laut Museum übrigens vom homerischen Helden sein: Wissenschaftler datierten den Trojanischen Krieg und das Leben des Anführers der Griechen, Agamemnon, auf etwa 1200 vor Christus. Die Masken aus dem Grab sind etwa 400 Jahre älter.