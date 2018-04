Berlin (dpa) - Mehr Ärzte in Deutschland: Insgesamt stieg die Zahl im vergangenen Jahr um 6500 auf rund 385 000, wie die Bundesärztekammer kürzlich in Berlin mitteilte. Dabei gab es bei Krankenhausärzten ein Plus von 2,1 Prozent auf 198 500. Die Zahl der niedergelassenen Ärzte sank dagegen um 1,1 Prozent auf 118 400. Die Berufsvertretung wies darauf hin, dass der älter werdenden Bevölkerung der Behandlungsbedarf zunehme. «Wer nur Köpfe zählt, macht es sich zu einfach», sagte Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery. «Uns fehlen Arztstunden.»

Gebraucht würden mindestens zehn Prozent mehr Studienplätze für Medizin. «Ein großer Teil unserer Ärzte arbeitet am Limit», sagte Montgomery. Unter den niedergelassenen Medizinern sind weiterhin nur 2,7 Prozent jünger als 40 Jahre. Zugleich stieg der Anteil der mindestens 60-Jährigen um 1,3 Punkte auf 33,9 Prozent.

Die Regierungsparteien Union und SPD wollen angesichts teils langer Wartezeiten auf Termine festlegen, dass Ärzte künftig 25 statt 20 Stunden pro Woche für Kassenpatienten reservieren müssen. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bekräftigte, diese Pläne seien richtig. Die gesetzliche Krankenversicherung finanziere die Versorgung von 90 Prozent der Bevölkerung. «Da ist es nicht zu viel verlangt, dass deren Versorgung auch den allergrößten Teil der Arbeitszeit von Ärzten einnimmt», sagte Sprecher Florian Lanz.

Recht hoch sei weiterhin die Zuwanderung von Medizinern, erläuterte die Ärztekammer. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der gemeldeten Ärzte aus der EU und anderen Staaten um 4000 auf 50 800. Gerade in ländlichen Regionen leisteten Ärzte aus dem Ausland einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung, sagte Montgomery. «Wir können und sollten aber nicht versuchen, unser Fachkräfteproblem im ärztlichen Dienst durch Zuwanderung zu lösen.» Die Mediziner fehlten in ihrer Heimat. Nötig seien zudem enorme Anstrengungen, wichtige Fachsprachen-Kenntnisse bei ihnen zu prüfen.