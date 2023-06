Mehr als 300.000 Zuschauer bei Weltspielen in Berlin

Berlin (dpa) – 330.000 Zuschauer, knapp 20.000 Volunteers, 6500 Athleten in 26 Sportarten – die Special Olympics World Games haben das Thema Inklusion in Deutschland auf eine neue Stufe gehoben. „Die wichtigste Botschaft lautet, dass wir den Athleten eine Bühne geboten haben, die es bisher bei Special Olympics nicht gab“, sagte Sven Albrecht, Chef von Special Olympics Deutschland und der Organisation der Weltspiele der geistig und mehrfach Beeinträchtigten, die am Sonntag nach acht Tagen zu Ende gingen.

„Alle 7.000 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt sind Siegerinnen und Sieger. Und auch wir haben gewonnen: Wir haben uns als begeisterte Sportnation und als weltoffene Gesellschaft präsentiert. Wir sind ein toller Gastgeber für solch große internationale Sportevents“, bilanzierte die für den Sport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser.

Die Abschlussfeier der Special Olympics fand am Sonntagabend am Brandenburger Tor in Berlin statt. Auch andere Sportveranstaltungen sollen künftig inklusiver werden, etwa die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. «Es wurden Standards gesetzt für inklusive Großveranstaltungen», sagte Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium. „Die Fußball-EM ist das erste Erbe der Special Olympics.“