Mehr Auslandsaufenthalte

Berlin (dpa) - Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) hat im vergangenen Jahr Auslandsaufenthalte von rund 140 000 Studenten und Wissenschaftlern gefördert. Das seien 7 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte der DAAD am Dienstag in Berlin mit. DAAD-Präsidentin Margret Wintermantel sagte, Europa und die Welt befänden sich in unruhigen Zeiten. Umso erfreulicher sei es, dass eine wachsende Zahl junger Menschen ins Ausland gehe.

Die meisten deutschen Bewerber zieht es nach Westeuropa, Asien und Nordamerika. Bei den Jahresstipendien für Graduierte und Doktoranden stehe weiter Großbritannien ganz oben auf der Skala der beliebtesten Länder. Die meisten Geförderten aus Deutschland sind im Bereich der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften eingeschrieben, gefolgt von den Sprach- und Kulturwissenschaften. Auch Geförderte aus den Ingenieurwissenschaften, Mathematik und den Naturwissenschaften seien stark vertreten.