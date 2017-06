Mehr Extremismus-Prävention

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will im Kampf gegen alle Formen des Extremismus die Präventionsarbeit weiter stärken. Das geht aus einem am Mittwoch vom Kabinett beschlossenen Bericht hervor. Familienministerin Katarina Barley (SPD) sagte dazu: «Wir dürfen nicht warten, bis sich junge Menschen radikalisiert haben.» Präventionsarbeit müsse dort ansetzen, wo die Gefährdung besonders hoch sei: auf den Schulhöfen und im Netz, aber auch in den Gefängnissen.

«Jeder Euro, der für Prävention ausgegeben wird, trägt auch zur Verbesserung der Sicherheitslage bei», betonte Barley. Die Finanzmittel für die Vorbeugung seien deutlich ausgeweitet worden. «Prävention und Sicherheit gehen Hand in Hand», sagte sie. Dazu gehörten auch Aussteigerprogramme aus der extremistischen Szene. Notwendig sei aber eine bundesgesetzliche Grundlage. «Wir sind noch nicht am Ziel», sagte die Ministerin. Ein von der SPD angestrebtes Gesetz zur Demokratieförderung ist bisher am Widerstand aus der Union gescheitert.

Die Bundesregierung hatte die Mittel für die Extremismusprävention und Demokratieförderung auf 115 Millionen Euro verdreifacht. Zusätzlich sind für ein Programm gegen den islamistischen Extremismus ab 2018 noch einmal 100 Millionen Euro vorgesehen.

Barley wies Kritik zurück, die Prävention gerade im islamistischen Sektor sei unzureichend. Die «Bild»-Zeitung hatte mit Bezug auf das Papier des Ministeriums berichtet, die Programme zur Vorbeugung gegen islamistischen Extremismus hätten sich bisher als «weitestgehend sinnlos» erwiesen. In dem Bericht heißt es unter anderem, die Zusammenarbeit mit islamischen Gemeinden sei vielfach durch «Misstrauen gegenüber dem Präventionsanliegen des Bundesprogramms erschwert.»

Barley räumte ein, dass der Zugang zur islamistischen Szene schwieriger als in anderen Bereichen sei. Die Zusammenarbeit mit islamischen Organisationen sei aber auf einem guten Weg. Die Grünen kritisierten, dass es keine vernetzte, bundesweite Strategie gebe. Innenexpertin Irene Mihalic forderte ein Bundes-Präventionszentrums.

Das Kabinett verabschiedete am Mittwoch auch einen «Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus», der vom Familienministerium gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium vorgelegt worden war. Barley begrüßte, dass der Aktionsplan auch die Diskriminierung von Homo- und Transsexuellen erfasse. «Wer Homosexuelle, schwarze Menschen oder Juden diskriminiert, greift die Grundwerte unserer Gesellschaft an», betonte sie. Für die Grünen sprach Volker Beck dagegen von einer großen Enttäuschung: «Blabla statt konkrete Schritte.»