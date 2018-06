Mehr Geld für Familien

Berlin (dpa) - Dank eines milliardenschweren Entlastungspakets sollen Familien in Deutschland ab kommendem Jahr mehr Geld in der Tasche haben. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch einen entsprechenden Entwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz.

Eine Familie mit einem Bruttojahresgehalt von 60 000 Euro wird demnach zum Beispiel ab 2019 um 9,36 Prozent entlastet. Das bedeutet für sie 251 Euro mehr im Jahr. Die gesamte Entlastungssumme für die Steuerzahler soll 2019 bei bis zu 9,8 Milliarden Euro liegen.

Neben einer Kindergelderhöhung um zehn Euro pro Monat ab Juli 2019 ist unter anderem ein höherer Grundfreibetrag bei der Steuer und zusätzlich ein höherer Kinderfreibetrag vorgesehen. Durch diese kleinen Änderungen kann die Steuerlast etwas gemindert werden. Auch höhere Einkommen werden etwas entlastet. Bei einem Familieneinkommen von 120 000 Euro brutto soll die Entlastung 380 Euro im Jahr betragen - das sind 1,8 Prozent Einsparung im Vergleich zu 2018.