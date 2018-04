Mehr Geld für Rückkehrer

Berlin (dpa) - Das Rückkehrerprogramm für Migranten «Perspektive Heimat» soll nach dem Willen von Entwicklungsminister Gerd Müller erheblich ausgebaut werden. «In das Rückkehrerprogramm sollen künftig 500 Millionen Euro pro Jahr fließen», sagte der Politiker der Deutschen Presse-Agentur. «Das ist viel preiswerter, als die Menschen hier in Deutschland zu versorgen.»

Bislang sind für das im März 2017 angelaufene Programm nur 150 Millionen Euro vorgesehen. Es soll Migranten nach ihrer Rückkehr aus Deutschland helfen, wieder Fuß zu fassen, etwa durch Beratung bei der Existenzgründung oder Programmen zur beruflichen Bildung und Beschäftigung. Zielländer sind Albanien, Kosovo, Serbien, Tunesien, Marokko, Ghana, Senegal, Nigeria, Irak, Afghanistan und Ägypten.

Als Erfolg wertete Müller das Programm «Cash for Work», das Perspektiven für syrische Flüchtlinge in ihrer Heimatregion schaffen soll. «In den letzten beiden Jahr konnten wir über 140 000 Menschen in Beschäftigung bringen», sagte Müller. «Das sind zum Beispiel syrische Lehrkräfte, die Flüchtlingskinder unterrichten. Oder die Menschen helfen, Häuser, Schulen und Krankenstation wieder aufzubauen.»