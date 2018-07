Mehr Mittel für «Aufstiegs-Bafög»

Wiesbaden (dpa) - Im vergangenen Jahr standen für Teilnehmer von Fortbildungsmaßnahmen für berufliche Weiterentwicklung deutlich mehr Fördermittel zur Verfügung. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete, waren insgesamt 641 Millionen Euro «Aufstiegs-Bafög» vorhanden - das waren 64 Millionen Euro mehr als im Jahr 2016. Daraus wurden Darlehen in Höhe von rund 275 Millionen Euro erteilt. Die Zahl der geförderten Menschen stieg um 1,7 Prozent auf 165 000, darunter gut ein Drittel Frauen.

Mit dem «Aufstiegs-Bafög» erhalten Teilnehmer von beruflicher Aufstiegsfortbildung finanzielle Unterstützung zum Lebensunterhalt oder für die Kosten der Bildungsmaßnahme. Ähnlich wie schon in den Vorjahren waren die gefragtesten Berufe mit einer Fortbildungsmaßnahme bei den Männern der geprüfte Industriemeister Metall, gefolgt vom staatlich geprüften Maschinenbautechniker und vom staatlich geprüften Elektro-Techniker. Die häufigsten geförderten Berufe bei den Frauen waren die staatlich anerkannte Erzieherin, gefolgt von der geprüften Wirtschaftsfachwirtin und der Friseurmeisterin.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden im vergangenen Jahr unter anderem Darlehen in Höhe von 154 Millionen Euro für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren bewilligt, für den Lebensunterhalt 205 Millionen Euro, für den Kindererhöhungsbetrag acht Millionen Euro, für die Kosten während der Prüfungsvorbereitungsphase drei Millionen Euro sowie für das Meisterstück eine Million Euro.

«Die positiven Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen: Das Aufstiegs-Bafög ist das größte berufliche Karriereprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung», sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU). Möglichst viele junge Menschen sollten wissen, dass sich die berufliche Weiterbildung lohnt. «Die klare Botschaft ist: Mut zum Aufstieg in der beruflichen Bildung lohnt sich.» Sie wollte das Programm in dieser Legislaturperiode, also bis 2021, mit 350 Millionen Euro weiter ausbauen. Eine Erhöhung ist im Koalitionsvertrag von Union und SPD vorgesehen.