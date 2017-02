Berlin (dpa) - Attacken auf Polizisten, Retter und Feuerwehrleute sollen in Deutschland künftig strenger bestraft werden. Das sieht ein Entwurf des deutschen Justizministers Heiko Maas vor, den das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen hat. So sollen tätliche Angriffe auch schon bei einfachen «Diensthandlungen» wie Streifenfahrten und Unfallaufnahmen mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Bisher droht Angreifern dies nur bei «Vollstreckungshandlungen» wie Festnahmen. Maas sagte: «Auch wer täglich Streife geht oder in der Amtsstube seinen Dienst verrichtet, hat mehr Respekt verdient.»

Außerdem hat das Bundeskabinett am Mittwoch Einsatzmöglichkeiten von Elektro-Fußfesseln ausgeweitet. Zum Schutz vor Terrorgefahren sollen mehr extremistische Straftäter nach der Haft-Entlassung auf diese Weise überwacht werden können. Ermöglicht werden soll dies künftig nach Verurteilungen wegen zusätzlicher schwerer Vergehen - unter anderem der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und der Unterstützung terroristischer Vereinigungen. «Verurteilte Extremisten haben keine Toleranz verdient. Wir müssen sie ganz besonders im Blick behalten», sagte Maas. Dabei seien Fußfesseln aber kein Allheilmittel.