Mehr Schutz für Insekten

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will das Insektensterben in Deutschland stoppen. Das Kabinett beschloss am Mittwoch in Berlin Eckpunkte eines «Aktionsprogramms Insektenschutz». Das Programm von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) soll unter anderem für eine vielfältigere Agrarlandschaft mit mehr Hecken und blütenreichen Feldrändern sorgen. Fördermittel, Modellprojekte und Wettbewerbe sollen dazu anregen, Lebensräume für Insekten zu schaffen oder zu verbessern.

Der Einsatz von Pestiziden soll zurückgehen - für das besonders umstrittene Unkrautgift Glyphosat hat Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) bereits Vorschläge vorgelegt. Die Überdüngung soll «weiter reduziert werden», heißt es in den Eckpunkten weiter. Als Problem benennt die Regierung auch die Lichtverschmutzung, die nachtaktiven Insekten schadet, weil sie von künstlichen Lichtquellen angelockt werden.