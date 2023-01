Mehr Single-Haushalte in Deutschland

Frankfurt (d.de) – Die Zahl der Single-Haushalte nimmt in Deutschland weiter zu. Im bundesweiten Durchschnitt beträgt ihr Anteil 41,8 Prozent. Die Mehrpersonenhaushalte ohne Kinder liegen bei 29,9 Prozent, die Haushalte mit Kindern bei 28,3 Prozent. Die aktuelle GFK-Studie zur Bevölkerungsstruktur in Deutschland zeigt bei den Haushaltsgröße zudem wachsende Unterschiede zwischen Städten und Landkreisen.

Im Ranking der Singlehaushalte liegen ausnahmslos Städte vorne. So ist in der Hauptstadt Berlin in 52,7 Prozent der Haushalte nur eine Person gemeldet. Der erste Landkreis erscheint erst auf Platz 70, es ist der Kreis Goslar. Umgekehrt ist es bei Haushalten mit Kindern, die vor allem in Landkreisen Zahlen über dem bundesweiten Schnitt von 28,3 Prozent erreichen. Die erste Stadt erscheint hier auf Platz 171.